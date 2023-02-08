Katalan ekibinin efsane oyuncusunun kardeşi, büyük tepki toplayan açıklamalara imza attı.

Barcelona’dan ayrıldıktan sonra PSG’ye transfer olan ve son olarak ülkesi Arjantin ile 2022 Dünya Kupası’nı da kazanan efsane oyuncu Lionel Messi’nin kardeşi Matias, Katalan ekibinin geçmişine yönelik oldukça cesur açıklamalara imza attı. Barcelona’nın Messi’den önce tanınmadığını savunan Matias, Katalan taraftarlardan tepti topladı.

Matias ne söyledi?

Sosyal medyada bir yayım platformu olan Twitch’te konuşan Matias, “Sizi bilmiyorum ama bana göre Barcelona’nın tanınma sebebi Messi. Barselona’ya gidip kulüp müzesini gezerseniz, her yerin Messi ile dolu olduğunu göreceksiniz” dedi. Messi’den önce 26 La Liga zaferi yaşayan Barcelona’da Johan Cruyff, Diego Maradona ve Pep Guardiola gibi isimler de top koşturmuştu.

PSG’ye transfer olduğu 2022 yazından bu yana Barcelona hakkında pek fazla açıklama yapmayan Messi ise tamamen Fransız ekibinin bu sezon Şampiyonalar Ligi kupasını kaldırmasına odaklanmış görünüyor. Takımıyla kontratı sezon sonunda bitecek olan Messi’nin kariyerini PSG’de sürdürüp sürdürmeyeceği ise büyük bir merakla bekleniyor.