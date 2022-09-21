Arjantinli efsanenin Barcelona ile yaptığı yeni sözleşme görüşmeleri gündeme oturdu.

Barcelona ile olan kontratının sona ermesinin ardından bedelsiz olarak PSG'ye transfer olan Lionel Messi'nin Katalan ekibiyle 2020'de yaptığı yeni sözleşme görüşmeleri. İspanyol basınından El Mundo'da yer alan habere göre sözleşmesinde son derece ilginç maddeler bulunan Messi, 8.7 milyon sterlin'lik imza bonusunun yanı sıra Noel'de ailesini Arjantin'e uçuracak özel bir jet de istedi.

Haziran 2020'de yapılan görüşmeler sırasında serbest kalma bedelini 610 milyon sterlin'den 8 bin 700 sterlin'e düşürmek isteyen Messi'nin bu talebi ise Barcelona yönetimi tarafından reddedildi. Pandemi döneminde maaşında yüzde 20'lik kesintiyi kabul eden Messi, bu dönemde 65 milyon olan maaşının faizle birlikte 71.5 milyona çıkartılmasını talep etti.

Serbest kalma bedelinin 8 bin 700 sterlin'e düşmesi talebini reddeden ve 8.7 milyon sterlin'lik imza bonusunun kulübün eski mali gücüne kavuşması halinde ödemeyi kabul eden Barcelona, spor tarihinin en büyük kontratı karşısında oldukça zor bir durumda kaldı. 122 milyon sterlin'lik brüt maaşının yanı sıra 102 milyon sterlin'lik yenileme ücreti talep eden Messi, ayrıca 69 milyon sterlin'lik sadakat bonusu kazanacaktı.

La Liga'dan atılma tehlikesi

Messi ve ailesinin kontrat görüşmelerindeki detaylarının sızması nedeniyle El Mundo'ya dava açmaya hazırlandığı öğrenilirken, Barcelona'nın Arjantinli yıldızdan talepleri de dikkat çekti. Messi'nin Katalan dilini öğrenmesi için her şeyi yapan Barcelona, efsane oyuncudan Katalan toplumu ve kültürüne entegre olmasını talep etti ve Messi'nin asla doping yapmaması gerektiği vurgulandı.

Kontratta son olarak Katalonya'nın bağımsızlığını kazanması halinde Messi'nin serbest kalmasını sağlayacak bir madde olduğu ortaya çıkarken, bu madde büyük ses getirdi. Katalonya bağımsızlığına kavuşursa, bu ligde oynamayı tercih edecek olan Barcelona'nın La Liga'dan atılacak olması nedeniyle serbest kalmak isteyen Messi, kontratında bu durumu da göz önünde bulundurdu ve bu durumun gerçekleşmesi halinde serbest kalma hakkı talep etti.