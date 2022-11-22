Messi dört Dünya Kupası'nda gol atan ilk Arjantinli
2022 Dünya Kupası'na Suudi Arabistan karşılaşmasıyla başlayan Arjantin'de efsane oyuncu Lionel Messi takımının turnuvadaki ilk golüne imza attı.
Tottenham forması giyen Cristian Romero'nun ceza sahası içerisinde düşürülmesiyle kazanılan penaltıyla gol perdesini açan Messi, Arjantin için dört Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu oldu.
2006, 2014, 2018 ve 2022'de gol sevinci yaşayan Messi, üç turnuvada gol atan Diego Armanto Maradona'yı ve Gabriel Batistuta'yı geride bıraktı.
Dört oyuncuyla rekor
Öte yandan ilk 11'inde Messi'nin yanı sıra Nicolas Otamendi, Angel Di María ve Papu Gomez'i bulunduran Arjantin, Dünya Kupası tarihinde ilk 11'inde dört tane 34 yaş üstü oyuncu bulunduran ilk takım oldu.
Özellikle ilk yarıda Suudi Arabistan'ın savunma çizgisini orta sahaya yakın kurmasıyla beraber zor anlar yaşayan ve birçok kez ofsayta düşen Arjantin'in akan oyunda pozisyon üretmekte zorlanması dikkat çekerken, Güney Amerika temsilcisinin grubunda oynayacağı Polonya ve Meksika gibi daha zorlu maçlarda sergileyeceği performans merakla bekleniyor.
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