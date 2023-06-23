PSG’den ayrılan Lionel Messi’nin, eski takım arkadaşı Kylian Mbappe’ye kariyerini La Liga’da sürdürmesi tavsiyesinde bulunduğu öne sürüldü.

PSG ile 2024 yazında sona erecek kontratını yenilemeyeceğini yazılı olarak duyuran Kylian Mbappe’nin geleceği büyük bir merakla beklenirken, İspanyol basınından sürpriz bir iddia geldi.

Defensa Central’de yer alan haberde Mbappe ile iki sene birlikte top koşturan Lionel Messi’nin yıldız oyuncuya takımdan ayrılması yönünde tavsiyede bulunduğu ifade edildi.

La Liga tavsiyesi

Habere göre Messi yıldız oyuncuya, “Senin Barça'ya gitmeni istiyorum. Ama eğer Real Madrid'e gitmek istiyorsan, o zaman gitmelisin. Senin gerçek kariyerin için uygun bir tercih olacağını düşünüyorum” dedi. PSG’nin oyuncuyu gelecek yaz bedelsiz bir şekilde kaybetmemek için Mbappe ile yolları bu yaz ayırmayı planladığı ve 250 milyon euro istediği biliniyor.

Takımdan bu yaz ayrılması halinde bir diğer takım arkadaşı Neymar’ın 222 milyon euroluk bonservis rekorunu kırması beklenen Mbappe, daha önce yaptığı açıklamada sezonu PSG’de tamamlayacağını belirtmişti.

Mbappe sezonu PSG’de tamamlaması halinde 2024 yazında takımdan bedelsiz bir şekilde ayrılacak ve astronomik bir imza parasını elde etme şansına sahip olacak.