Messi’den Inter Miami taraftarlarını heyecanlandıran söz

Arjantinli yıldız sekizinci Ballon d’Or ödülünü Inter Miami taraftarlarıyla kutlarken, önümüzdeki sezon öncesi mesaj vermeyi ihmal etmedi.

Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası’nı kazanmasının ardından kariyerinde sekizinci kez Ballon d’Or ödülünün sahibi olan Lionel Messi, bu ödülü Inter Miami taraftarlarıyla birlikte kutladı. Yeni takımıyla Lig Kupası’nı kazansa da takımının play off’a girmesine yetemeyen Messi, lk sezonunu Cuma günü NYCFC'ye karşı alınan bir yenilgiyle noktaladı ancak şimdiden geleceğe bakmaya başladı.

“Öncelikle geldiğiniz için, bu güzel tören için teşekkür etmek istiyorum. Benim için bu anı sizlerle paylaşmak inanılmaz bir şey.

Kısa bir süredir buradayım ama uzun bir süre gibi geliyor.

Başta da söylediğim gibi, burada geçirdiğimiz zamandan keyif alacağımızdan asla şüphe duymadım ve şimdi gelecek yılın daha da iyi olacağından hiç şüphem yok. Eğlenmeye devam edeceğiz, şampiyonluklar kazanmaya devam edeceğiz ve umarım geldiğimden beri olduğu gibi bizi destekleyebilirsiniz”