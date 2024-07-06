Arjantin'in kaptanı Copa America'da şampiyonluk yolunda takım arkadaşlarını motive etmeye devam ediyor.

Lionel Messi, Emiliano Martinez'in Arjantin'in Ekvador'a karşı penaltı atışlarıyla elde ettiği zaferdeki son kahramanlıklarının ardından Aston Villa yıldızını "dünyanın en iyi kalecisi" olarak nitelendirdi. Martinez, Arjantin'in Copa America yarı finaline yükselmesine büyük katkı sağladı ve Messi'nin penaltı kaçırmasına rağmen takımını galibiyete taşıdı.

Penaltı atışlarında kahraman Martinez

Messi'nin ülkesinin manşetlerinde yer almasına rağmen, Martinez Dünya Kupası finalinde de olduğu gibi değerini bir kez daha kanıtladı. Messi'nin bu açıklaması, Arjantin'in kaptanının dünya çapında bir kaleciye sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Maçın ardından bir Instagram gönderisi paylaşan Messi, "Bir adım daha... Zorlu bir rakibe karşı çok acı çektik. Herkesin çalışması sayesinde yarı finale çıktık ve üstüne üstlük dünyanın en iyi kalecisine sahibiz. Haydi Arjantin!" notunu düştü.

Arjantin'in sonraki rakibi kim olacak?

Arjantin, yarı finalde Kanada veya Venezuela ile karşılaşacak. Tarihinde Copa America'yı 15 kez kazanan Arjantin, 2021'de de bu başarıyı tekrarladı ve Lionel Scaloni'nin güncel kadrosunun bu başarıyı 16. kez tekrarlayacağına dair beklentiler yüksek.