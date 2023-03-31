Barcelona soyunma odasının bir numaralı gündemi Lionel Messi’nin takıma dönmesi halinde oynayacağı yeni mevki.

La Liga’da adım adım şampiyonluğa koşan Barcelona’da gelecek sezona yönelik transfer hamleleri başlarken, Lionel Messi’nin kulübe geri dönme ihtimali taraflı tarafsız tüm futbolseverleri heyecanlandırıyor. PSG ile sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki oyuncunun, bu yaz serbest oyuncu statüsüne geçecek olması bu transfer iddialarını her geçen gün daha da güçlendiriyor.

Soyunmda odasının nabzını yokluyor

İspanyol basınından Mundo Deportivo’da yer alan haberde Barcelona forması giydiği dönemde 672 gol kaydeden ve 10 La Liga şampiyonluğu elde eden Messi’nin takıma dönüş ihtimaline ilişkin olarak Barcelona formasını giyen oyuncularla iletişim kurduğu belirtilirken, bu sezon dörtlü orta saha kullanan Barcelona’da Messi’nin bu sisteme oyun kurucu olarak sorunsuz şekilde adapte olacağına inanılıyor.

Messi transferi için önündeki en büyük engel La Liga’nın katı Finansal Fair Play kuralları olan Barcelona’nın bu problemi nasıl aşacağı ise merakla bekleniyor.

Son olarak yıldız oyuncusu Gavi ile yaptığı sözleşmesi tescil ettiremeyen Barcelona’nın yaz transfer döneminde yüksek maaş alan çok sayıda oyuncuyla yollarını ayırıp, Messi için bütçe oluşturması bekleniyor.