Mert Müldür'e İtalya'dan üç talip

EURO 2024'teki performansıyla dikkat çeken Mert Müldür'ü İtalyan kulüpleri kıskaca aldı.

Mert Müldür turnuvada dikkat çekti

Mourinho oyuncuyla ilgili kararını verdi

Üç İtalyan kulübü devrede

NE OLDU? Fenerbahçe ve milli takımın sağ beki Mert Müldür, EURO 2024'teki performansıyla dikkat çekmişti. 2023 yazında Sassuolo'dan sarı-lacivertlilere imza atan Mert Müldür'ün yeniden İtalya'ya dönme ihtimali belirdi.

BÜYÜK RESİM: Sabah'ın haberine göre, İtalya Serie A'dan 3 kulüp, Mert Müldür için devreye girdi. Jose Mourinho ise yönetime sunduğu raporda Mert Müldür'ün kalmasını istediğini aktardı. Fenerbahçe, Mert Müldür'ü geride bıraktığımız sezon başında Sassuolo'dan 3 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

DAHA FAZLASI: Sarı-Lacivertliler, 25 yaşındaki sağ bek ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. 2023-24 sezonunda Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 31 maça çıkıp 1392 dakika süre alan Mert Müldür 1 gol, 4 asistlik skor katkısı vermişti.

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SIRADA NE VAR? Yeni sezon hazırlıkları için Avusturya kampında olan Fenerbahçe şimdi 10 Temmuz'da Hajduk Split, 13 Temmuz'da da Strasbourg'a karşı oynayacağı hazırlık maçlarının ardından İstanbul'a dönecek.