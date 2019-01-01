Mert Müldür Sassuolo'da!

Serie A ekibi, Rapid Wien forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcuyu kadrosuna kattı.

İtalya ekiplerinden , 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu Mert Müldür'ü transfer etti.

Rapid Wien altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon A takıma çıkan milli oyuncunun sözleşme detaylarına dair bir açıklama yapılmadı. Sassuolo'nun resmi siteden yaptığı açıklamada, genç oyuncunun 21 Ağustos Çarşamba günü basına tanıtılacağı iletildi.

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın da transfer gündeminde bulunan Mert Müldür, 'un ardından Sassuolo'da oynayacak bir başka Türk oyuncu olma şansını elde etti.

Profesyonel kariyerine Rapid Wien II takımında başlayan Mert, 2017-2018 sezonunda 23 maça çıktı.

Vakit kaybetmeden yükseldiği A takımda ise 47 maça çıkan 20 yaşındaki oyuncu 2 gol ve 2 asistlik performans sergilemeyi başardı.

17 yaş altı, 19 yaş altı, 21 yaş altı ve A Milli Takım'da milli formayı giyme şansı bulan Mert Müldür, ay-yıldızlı formayla 11 maçta sahadaki yerini aldı.

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Mert Müldür, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetmeyi başardı.

Sassuolo, 25 Ağustos Pazar günü İtalya Serie A'nın 2019-20 sezonunun açılış haftasında 'ya konuk olacak.