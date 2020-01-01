Mert Çetin kiralık olarak Hellas Verona'da

Hellas Verona, Roma'da forma giyen milli stoper Mert Çetin'i satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı.

Mert Çetin, 'nın yeni sezonunda kiralık olarak Hellas Verona forması giyecek.

'dan yapılan açıklamada Türk stoperin bir yıllığına Hellas Verona'ya kiralandığı duyuruldu.

İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre Hellas Verona'nın Mert Çetin'i satın alma opsiyonu bulunuyor.

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Hellas Verona'nın opsiyonu kullanması halinde Roma da belirlenen bonservis bedeli karşılığında bu futbolcuyu ilerleyen yıllarda yeniden kadrosuna katma hakkına sahip olacak.

Geçtiğimiz sezonun başında 3 milyon euro bonservis bedeliyle 'nden Roma'nın yolunu tutan 23 yaşındaki stoper, bu takımda altı maçta forma şansı bulmuştu.