Mert Çetin, Hellas Verona yolunda

Roma’da forma giyen milli stoper Mert Çetin kiralık olarak Hellas Verona’ya transfer oluyor.

Sky Italia’nın haberine göre Mert Çetin, ’nın yeni sezonunda Hellas Verona forması giyecek.

Haberde kulüplerin bir süredir bu futbolcunun transferi için görüşmelerde bulunduğu ve bugün itibarıyla da anlaşmaya vardığı ifade edildi.

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İki kulüp arasında yapılan anlaşmada Hellas Verona’nın Mert Çetin’i satın alma opsiyonu bulunacak.

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da belirlenen bonservis bedeli karşılığında bu futbolcuyu ilerleyen yıllarda yeniden kadrosuna katma hakkına sahip olacak.

Geçtiğimiz sezonun başında 3 milyon euro bonservis bedeliyle ’nden Roma’nın yolunu tutan 23 yaşındaki stoper bu takımda altı maçta forma şansı buldu.