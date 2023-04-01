Attığı goller ve yaptığı asistlerle Filipinler futboluna damgasını vuran Türk yıldız Mert Altınöz, gelecek hedeflerini GOAL Türkiye’ye açıkladı.

Merhaba Mert önce seni tanımayan futbolseverler için Filipinler maceranın nasıl başladığını sorarak başlayalım.

Merhabalar abi. Filipinler maceram Hatayspor'dan ayrıldıktan sonra futbola ilk başladığım hocam Mehmet Kakil ile beraber başladı. Mehmet hoca buraya geldiğinde beni de yanında götürmek istedi ve onunla beraber şampiyonluk yaşama hayaliyle Filipinler'in yolunu tuttuk.

Türkiye'de genellikle altyapılarda forma giydin. Altyapılarda fırtına gibi esen çok sayıda oyuncu A takım seviyesinde tutunamayıp, kayboluyor. Buna sebep olan faktörler sence nedir?

Bana göre Türkiye’de inanılmaz derecede büyük bir kapasite var dediğiniz gibi fırtına gibi esiyorlar ama bence erken yaşta ben oldum havasına girmek gençlere çok zarar veriyor. Herkes için değil tabii. Bazıları şanssız sakatlıklar yaşıyor, bazıları kendini geliştiremiyor, bazıları A takıma çıkınca çekinip kendini gösteremiyor. Umarım şans verilen bütün kardeşlerim buldukları şansı en iyi şekilde kullanırlar.

Türkiye'de kalmaktansa genç yaşında yurt dışında oynamak ne gibi artılar kattı?

Filipinler'de futbol kültürü çok farklı. Genç oyuncu olduğum için bana farklı gözle bakılıyor ve çok değer veriliyor. Bu desteği lehime çevirip, daha çok çalışıp kendimi daha çok geliştirmeye fırsatım oluyor.

Takımınla gelecek sezon Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimalin bulunuyor. Asya'da uzun süre kalacak mısın, bu kıtadan farklı teklifler aldın mı?

Evet inşallah son yedi maçımız kaldı. Devre arasında arasında Türkiye'den dört takımdan teklif gelmişti ama burada hocalarım ve takım arkadaşlarımla beraber çalışıp büyük bir başarının peşinden koşmak istedim. Takımımı Asya Şampiyonlar Ligi'ne giden uzun ve zorlu yolda yarı yolda bırakmak bana yakışmazdı. Uzun süre Asya'da kalıp oynamak istiyorum. Türkiye’nin yanı sıra Hong Kong'tan bir teklif almıştım ama sezon sonuna kadar tek odak noktam takımımın başarısı.

Filipinler ve Türkiye birbirinden çok farklı iki kültür. Oradaki insanların hayata ve futbola bakış açısıyla Türk insanı arasında ne gibi farklılıklar var?

Türkiye elbette Filipinler'e göre futbol açısından daha gelişmiş bir ülke ama hayata ve futbola bakış açıları bizle aynı. Futbola çok meraklılar, her zaman öğrenmeye açık futbolcular bulunuyor. İnanılmaz bir disipline sahipler. Şu anda Filipinler Ligi'nde büyük bir rekoru egale ettik. 15 maçta 10 galibiyet 4 beraberlik ve ligin ilk maçında aldığımız 1 mağlubiyetimiz var. Takımımız 150 gündür yenilmiyor. Bu rekoru sürdürmek istiyoruz.

Profesyonel bir futbolcu olmak için gerekli olan temel unsurlar nedir? Yetenek hiç şüphesiz önemli ama ne gibi tavizler vermek gerekiyor?

Profesyonel futbolcu olmak için bence çok disiplinli olmak, çok çalışmak ve kendini en iyi şekilde hazırlamak gerekiyo. Tabii bunlar yetmiyor. Futbolcu adaylarının kendilerini psikolojik olarak geliştirmesi gerekiyor. Amatör futbol ile profesyonel futbol arasında dağlar kadar fark var ve bizim her zaman psikolojik olarak güçlü olmamız gerekiyor.

Filipinler Ligi'ndeki en etkili ofansif orta saha oyuncularından birisin. Türkiye ve Filipinler dışında ilerleyen yıllarda oynamayı planladığın bir ülke var mı? Dünyanın öbür ucunda bile yeteneğinle para kazanabileceğini bilmek nasıl bir his?

Evet çok şükür şuan 6 golüm ve 8 asistim bulunuyor. Bu istatistiği kalan maçlarla beraber arttırmak istiyorum. Oynamayı hayal ettiğim ülkeler var ama şu an ilk hedefim Asya şampiyonlar liginde oynamak. Uzak bir yerde genç yaşımda depremzede ailem ve arkadaşlarıma yardımcı olmak benim için çok büyük bir gurur. Tekrardan hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyor herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Oyun stili olarak kendine yakın gördüğün yerli ya da yabancı futbolcular var mı?

Kendimi Manchester City'de oynayan Kevin De Buyne’ye benzetiyorum. Maça çıkmadan mutlaka onun videolarını izler, yaptıklarını örnek alırım. O çok büyük bir futbolcu.

Kariyerinin ilerleyen yıllarına ilişkin ne gibi hedeflerin var?

İlerideki en büyük hedefim kendimi çok geliştirip Avrupa takımlarına transfer olmak. Burada kendimi her yönde geliştirmeye çalışıyorum. Çok büyük hedeflerim var gerçekleştirmek için elimden ne geliyorsa yapacağım.

Futbolda seni en heyecanlandıran ve tatmin eden şey nedir? Güzel bir derin pas, uzaktan gol, çalım ya da belki başka bir şey mi?

Futbolda beni en heyecanlandıran şeylerden biri top sürüp gol atmak. Bunu yapınca çok seviniyorum ayrıca uzun isabetli pas ve duran toplar golle sonuçlanınca da çok mutlu oluyorum.