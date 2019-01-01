Merih Demiral'ın taliplileri ara transferi bekliyor

Bu sezon Juventus formasını sadece 1 kez terleten Merih Demiral için ara transfer döneminde talipler kapıyı çalmaya hazırlanıyor.

'un 21 Eylül'de Verona'ya karşı oynadığı maçtan sonra bir daha siyah beyazlı formayı giymeyen Merih Demiral ara transfer döneminde takımdan ayrılabilir.

Calcio Mercato'nun haberine göre; 22 yaşındaki oyuncu ile , ve ilgileniyor.

Haberde, sezon başında 1 milyon euro bonservis bedeliyle Juventus'a katılan 22 yaşındaki stoperin ilk 11'de oynamasının beklenmediğini ancak De Ligt'la birlikte Chiellini ve Bonucci'nin yedeği olması beklendiği kaydedildi. Ancak Merih A Milli Takım'daki başarılı maçlarına karşın Juventus'ta sadece 1 kez forma giyebildi.

Merih'in uygun bir teklif aldığı takdirde Juventus'tan gönderilmesi gündemde. Ancak İtalyan devinin transfer için transferde kapıyı 40 milyon euro'dan açması bekleniyor. Merihle ilgilenen kulüpler arasında Milan, Arsenal ve Atletico Madrid bulunuyor.