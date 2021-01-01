Merih Demiral'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

İtalyan basını, Türk stoperin koronavirüse yakalandığını duyurdu.

A Milli Futbol Takımı'nın stoperi Merih Demiral'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.

Merih'in milli takım maçlarının ardından koronavirüse yakalandığını İtalyan basınından Tuttosport ve La Gazzetta dello Sport gazeteleri ile Sky Sport İtalya televizyonu duyurdu.

Ne söylendi?

Tuttosport gazetesi, sakatlığı bulunmasına rağmen milli takıma seçilen Merih Demiral'ın, tıpkı ekim ayında Cristiano Ronaldo'da olduğu gibi özel sağlık önlemleri eşliğinde İtalya'ya dönebileceğini vurguladı.

La Gazzetta dello Sport ise Juventus'un, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığını yazdı. Merih Demiral, sakatlığı sebebiyle Hollanda, Norveç ve Letonya maçlarında kadroda yer almamıştı.

23 yaşındaki futbolcu, Juventus'ta Covid-19 testi pozitif çıkan 10. oyuncu oldu. Torino ekibinde daha önce Daniele Rugani, Blaise Matuidi, Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo, Weston McKennie, Juan Cuadrado, Matthijs De Ligt, Alex Sandro ve Rodrigo Bentancur bu hastalığı atlatmıştı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Hollanda karşılaşması öncesinde iki, Letonya maçından önce de üç futbolcu, Covid-19 testlerinin pozitif sonuçlanmasından dolayı kadrodan çıkarılmıştı.

Merih Demiral'ın Juventus için önemi

Türk stoper, Juventus forması ile bu sezon toplamda 23 karşılaşmaya çıktı. İtalya Serie A'da 14 kez forma giyen Merih Demiral, Şampiyonlar Ligi'nde 5, İtalya Kupası'nda ise 4 kez yeşil sahaya ayak bastı.

23 yaşındaki oyuncu, Serie A'da 10 maçta 90 dakika boyunca sahada kaldı.