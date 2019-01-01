Merih Demiral yarışına Tottenham da katıldı!
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Sezon başında transfer olduğu Juventus'ta yeteri kadar forma şansı bulamayan milli futbolcu Merih Demiral'a Tottenham'ın da talip olduğu iddia edildi.
The Sun'da yer alan habere göre Tottenham yetkilileri başarılı savunma oyuncusunun menajeriyle temasa geçti.
Haberde Merih'in Jose Mourinho'nun Totttenham'daki ilk transferi olabileceği yorumu yapılırken, 21 yaşındaki oyuncuyla Manchester United ve Arsenal'in de yakından ilgilendiği kaydedildi.
Öte yandan Merih'in de Juventus'tan ayrılarak İngiltere'ye transfer olmaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında.
Juventus, Merih Demiral'ı geçtiğimiz yaz Sassuolo'dan 18 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.