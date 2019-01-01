Merih Demiral transferinde son durum ne?

Yaptığı çıkışla transferin gözde ismi olan Merih Demiral Juventus'un listesinde. Peki genç oyuncunun transferinde son durum ne?

Geçtiğimiz sezon 'la gösterdiği performansla 'ya transfer olan ve 'daki futboluyla dikkat çeken Merih Demiral dev kulüpleri peşine taktı.

Özellikle 'un ilgilendiği milli yıldız için siyah beyazlıların 15 milyon euro bonservis ödeyeceği konuşuluyor. Maurizio Sarri'yi takımın başına getiren Zebralar, transfer hamlelerine de bu hafta başlıyor.

Football Italia'nın haberine göre Merih Demirel önümüzdeki günlerde Juventus için sağlık kontrolünden geçecek. Gelecek hafta başında sağlık kotrolünün tamamlanmasının ardından Juventus transferi resmen açıklayabilir.