Juventus

Merih Demiral takımla antrenmanlara başladı

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Merih Demiral Juventus
Getty Images
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan uzak kalan Merih Demiral, bireysel antrenmanlardan takım çalışmasına geçti.

Juventuslu Merih Demiral'dan sevindirici haber geldi. 

12 Ocak'ta Roma ile oynanan Serie A maçında gol atan, ancak mücadelenin 19. dakikasında sakatlanarak sahayı terkeden Merih Demiral, yaklaşık 5 aydır siyah-beyazlı ekibin antrenmanlarından uzaktı.

Bir süredir bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Merih, takımıyla son antenmana çıktı.

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