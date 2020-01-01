Merih Demiral takımla antrenmanlara başladı
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Juventuslu Merih Demiral'dan sevindirici haber geldi.
12 Ocak'ta Roma ile oynanan Serie A maçında gol atan, ancak mücadelenin 19. dakikasında sakatlanarak sahayı terkeden Merih Demiral, yaklaşık 5 aydır siyah-beyazlı ekibin antrenmanlarından uzaktı.
Bir süredir bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Merih, takımıyla son antenmana çıktı.
1-2 hafta sonra tamamen hazır olaması beklenen genç stoper, ligin son haftasında formasına kavuşabilir.