A Millî Takım'ın savunmacısı, depremzedeler için yürüttüğü kampanya ile alakalı bir güncelleme yaptı.

Atalanta stoperi Merih Demiral, Türkiye'de yaşanan deprem felaketinde depremzedelere yardım için öncü olan futbolculardan biri.

Birçok ünlü futbolcu ile irtibata geçip onların formalarını açık artırma ile satışa çıkaran millî oyuncu, bu gelirleri AHBAP'a bağışlıyor ve depremden etkilenen vatandaşlara yardım sağlıyor.

Demiral, formalardan elde edilen gelirin 10 milyon lirayı bulduğunu aktarırken; Buffon, Messi ve Neymar'ın formalarının henüz satılmadığını da duyurdu.

Merih Demiral ne söyledi?

beIN SPORTS'a konuşan Demiral, şunları söyledi:

"Birlik ve beraberliğin her zamankinden daha önemli olduğu bu günlerde depremden etkilenen her vatandaşımızın acılarını bir nebze dindirebiliriz ve onlara biraz olsun dokunabiliriz.

"Twitter'dan bir kampanya yürütüyoruz ve ünlü oyuncuların formalarını satışa çıkartıyoruz. Oradan gelen gelirin tamamını AHBAP Derneği'ne bağışlıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 10 milyon TL topladık. Hâlâ devam ediyoruz. Şu anda Buffon'un kendi özel koleksiyonundan imzalı forması, Messi ve Neymar'ın formaları kaldı.

"Ben uzaktayım ve uzaktan elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Oradaki insanlarımızı anlamaya çalışıyoruz. Zor bir durumdayız. Ekibimle beraber bu kampanyayı yapmaya karar verdik ve çok da iyi sonuçlar elde ettik.

"Çok önemli miktarlar topladık. İnşallah bu kalan son üç formamızı da satıp oradan elde ettiğimiz tüm gelirleri depremden etkilenen vatandaşlarımıza AHBAP Derneği aracılığıyla bağışlayacağız. Hem bir farkındalık oluşturmak hem de bölgeye katkıda bulunmak adına herkesi, bulunabilecekleri her türlü desteğe davet ederek buradan da bir çağrıda bulunuyorum."

Kampanyaya hangi futbolcular katıldı?

Atalanta stoperi, kampanyaya katılan futbolcuları da şu sözlerle açıkladı: "Özellikle Buffon bizzat kendisi aradı ve eldivenini bağışlamak istedi. Inter'den Martinez ve Lukaku, formasını Hakan (Çalhanoğlu) ağabey aracılığıyla bağışlamak istedi.

"Onun haricinde İlkay Gündoğan aracılığıyla Erling Haaland ve De Bruyne de formasını bağışladı. Dortmund'dan Emre Can aracılığıyla Jude Bellingham formasını bağışlamak istiyor. Atalanta'dan tüm takım arkadaşlarım formalarını bağışlamak istiyorlar. Bu durum, beni çok mutlu ediyor.

"Hakan ağabey aracılığıyla Gianluigi Donnarumma ile konuştuk. O da Messi, Neymar ve Mbappe'nin maçta giydikleri formaları kendisi bizzat imzalayarak göndermek istedi. Çok güzel bir farkındalık oluşturduğunuzu düşünüyorum."