Merih Demiral sakatlandı
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Şampiyonlar Ligi G Grubu beşinci haftasında Juventus sahasında konuk ettiği Dinamo Kiev’i 3-0 yendi.
Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan milli futbolcu Merih Demiral geçirdiği sakatlığın ardından 69. dakikada yerini Radu Draguşin’e bıraktı.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada Merih Demiral’ın sağ bacak uyluk bölgesinde düşük derecede yaralanma tespit edildiği ifade edildi.
22 yaşındaki savunmacının 10 gün sonra yeniden sağlık kontrolünden geçirileceği belirtildi.
Bu sezon Juventus formasıyla 9 maçta görev alan Merih Demiral, 1 de asist yaptı.