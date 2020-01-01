Merih Demiral sakatlandı

Juventus’tan yapılan açıklamada milli stoperin sağ bacak uyluk bölgesinde düşük derecede yaralanma tespit edildiğini duyuruldu.

Şampiyonlar Ligi G Grubu beşinci haftasında sahasında konuk ettiği Dinamo Kiev’i 3-0 yendi.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan milli futbolcu Merih Demiral geçirdiği sakatlığın ardından 69. dakikada yerini Radu Draguşin’e bıraktı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada Merih Demiral’ın sağ bacak uyluk bölgesinde düşük derecede yaralanma tespit edildiği ifade edildi.

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22 yaşındaki savunmacının 10 gün sonra yeniden sağlık kontrolünden geçirileceği belirtildi.

Bu sezon Juventus formasıyla 9 maçta görev alan Merih Demiral, 1 de asist yaptı.