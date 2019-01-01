Merih Demiral kimdir?
5 Mart 1998'de Kocaeli'de doğan Merih futbol kariyerine Fenerbahçe'de başladı. 1.92 boyundaki Merih düzgün fiziği, agresif oyun tarzı ve atletizmiyle dikkatleri çekti.
2016 yazında Portekiz'in bölgesel ekiplerinden Alcanenense'ye transfer olarak yurt dışına yelken açtı. Burada çıktığı 18 maçta Portekiz'in Braga, Benfica ve Nacional gibi ülkenin önemli kulüplerinin de gözüne girdi.
Alt yaş gruplarında Türkiye forması giyen Merih son olarak 21 yaş altı milli takımımızın formasını giydi. A Milli seviyede de Türkiye'yi seçmesi bekleniyor. Ancak o güçlü altyapısıyla bilinen Sporting Lizbon 'u seçti. Portekiz İkinci Ligi'nde mücadele eden Sporting Lizbon B takımında şans bularak yeşil-beyazlı kariyerine başlayan Merih buradaki performansıyla da futbolun kaymak tabakasının dikkatini çekmeye başladı.
3.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu ile Alanyaspor’a kiralandı. Merih buradaki başarılı performansının ardından 2018 Kasım ayında Mircea Lucescu tarafından A Milli Takım’a alındı ve ilk maçını Ukrayna ile oynanan hazırlık karşılaşmasında oynadı. Bu süreçte Merih’in bonservisini alan Akdeniz ekibi, 20 yaşındaki stoperi sonraki satıştan yüzde 12.5 pay ve sezon sonunda 6.5 milyon Euro’luk zorunlu satın alma maddesi ile Sassuolo’ya gönderdi.
İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Juventus'un genç yıldızla 5 yıllık anlaşma sağladığı iddia ediliyor.
Bu sezon Sassuolo formasıyla 13 resmi maça çıkan Merih, 2 kez rakip ağları sarsma başarısı gösterdi.