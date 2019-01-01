Merih Demiral kimdir?

Adı sık sık Juventus ile anılan Merih Demiral'ın yakından tanıyalım.

5 Mart 1998'de Kocaeli'de doğan Merih futbol kariyerine 'de başladı. 1.92 boyundaki Merih düzgün fiziği, agresif oyun tarzı ve atletizmiyle dikkatleri çekti.

2016 yazında 'in bölgesel ekiplerinden Alcanenense'ye transfer olarak yurt dışına yelken açtı. Burada çıktığı 18 maçta Portekiz'in Braga, ve Nacional gibi ülkenin önemli kulüplerinin de gözüne girdi.

Alt yaş gruplarında forması giyen Merih son olarak 21 yaş altı milli takımımızın formasını giydi. A Milli seviyede de Türkiye'yi seçmesi bekleniyor. Ancak o güçlü altyapısıyla bilinen 'u seçti. Portekiz İkinci Ligi'nde mücadele eden Sporting Lizbon B takımında şans bularak yeşil-beyazlı kariyerine başlayan Merih buradaki performansıyla da futbolun kaymak tabakasının dikkatini çekmeye başladı.

3.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu ile ’a kiralandı. Merih buradaki başarılı performansının ardından 2018 Kasım ayında Mircea Lucescu tarafından A Milli Takım’a alındı ve ilk maçını ile oynanan hazırlık karşılaşmasında oynadı. Bu süreçte Merih’in bonservisini alan Akdeniz ekibi, 20 yaşındaki stoperi sonraki satıştan yüzde 12.5 pay ve sezon sonunda 6.5 milyon Euro’luk zorunlu satın alma maddesi ile ’ya gönderdi.

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre 'un genç yıldızla 5 yıllık anlaşma sağladığı iddia ediliyor.

Bu sezon Sassuolo formasıyla 13 resmi maça çıkan Merih, 2 kez rakip ağları sarsma başarısı gösterdi.