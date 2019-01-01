Merih Demiral, Juventus'un dikkatini çekti

Devre arasında Alanyaspor'dan Sassuolo'ya transfer olan Merih Demirel, İtalya'da kısa sürede adından bahsettirmeyi başardı.

İtalyan basınından Merih Demiral için büyük bir iddia geldi.

Calciomercato'nun haberine göre son şampiyon , Merih Demiral'ın transferi için yakında ile temasa geçecek.

21 yaşındaki stoper devre arasında 'dan Sassuolo'ya 7 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.

Merih, Sassuolo'nun 'yu 4-0 yendiği maçta rakip ağları 2 kez havalandırarak galibiyetin mimarı olmuştu.

Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici'nin Merih'in genel performansından çok etkilendiği ve yakında Sassuolo yetkilileri ile futbolcunun transferi için görüşeceği öne sürüldü.