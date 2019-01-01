Merih Demiral, Juventus'un dikkatini çekti
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İtalyan basınından Merih Demiral için büyük bir iddia geldi.
Calciomercato'nun haberine göre son şampiyon Juventus, Merih Demiral'ın transferi için yakında Sassuolo ile temasa geçecek.
21 yaşındaki stoper devre arasında Alanyaspor'dan Sassuolo'ya 7 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.
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Merih, Sassuolo'nun Chievo'yu 4-0 yendiği maçta rakip ağları 2 kez havalandırarak galibiyetin mimarı olmuştu.
Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici'nin Merih'in genel performansından çok etkilendiği ve yakında Sassuolo yetkilileri ile futbolcunun transferi için görüşeceği öne sürüldü.