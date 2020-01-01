Merih Demiral için Leicester City iddiası

Juventus forması giyen Merih Demiral için Leicester City ve Wolverhampton'ın ilgilendiği öne sürüldü.

Premier Lig ekibi , forması giyen milli futbolcu Merih Demiral için harekete geçti.

Ara transfer döneminden önce milli futbolcuyla ilgilendiği bilinen Leicester, daha sonra milli futbolcunun diz sakatlığı nedeniyle transferden vazgeçmişti.

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İtalyan basınından gelen yeni haberlere göre Leicester City ve Wolverhampton, yaz transfer döneminde Merih için yeniden teklif yapmaya hazırlanıyor.

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Ancak Juventus'un 22 yaşındaki futbolcu için gelen tekliflerle ilgilenmediği öne sürüldü.