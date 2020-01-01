Transfer

Merih Demiral için Leicester City iddiası

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Merih Demiral Juventus
Getty Images
Juventus forması giyen Merih Demiral için Leicester City ve Wolverhampton'ın ilgilendiği öne sürüldü.

Premier Lig ekibi Leicester City, Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral için harekete geçti.

Ara transfer döneminden önce milli futbolcuyla ilgilendiği bilinen Leicester, daha sonra milli futbolcunun diz sakatlığı nedeniyle transferden vazgeçmişti.

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İtalyan basınından gelen yeni haberlere göre Leicester City ve Wolverhampton, yaz transfer döneminde Merih için yeniden teklif yapmaya hazırlanıyor.

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    Ancak Juventus'un 22 yaşındaki futbolcu için gelen tekliflerle ilgilenmediği öne sürüldü.

     

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