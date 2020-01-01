Merih Demiral dönüyor

Yaşadığı ağır sakatlığın ardından çalışmalarına başlayan Merih Demiral, Juventus kadrosuna girmeye hazırlanıyor.

’ta forma giyen Merih Demiral, yaşadığı talihsiz sakatlık sonucunda 12 Ocak’ta oynanan maçında ekibiyle ilk golünü atarken, aynı mücadelede çapraz bağları kopmuştu.

Fanatik Gazetesinden Yakup Çınar'ın haberine göre, Merih Demiral Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçlarda kadrodaki yerini alabilir.

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Rehabilitasyon sürecini tamamlayan ve Juventus tesislerinde tesislerinde kalmaya başlayan Merih, önümüzdeki haftadan itibaren takıma katılacak.

Daha fazla takım

Son olarak Avusturyalı Prof. Dr. Christian Fink’e ameliyat olan 22 yaşındaki stoper, 'Sahalara dönebilir' raporu aldı.

Milli futbolcu ’da lider durumda olan ve sekiz maçı kalan takımına en azından son haftalarda destek vermek istiyor. Yıldız savunmacı, bu anlamda Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam eden Juve’nin kadrosunda olacak. Zebralar, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında ’a 1-0 kaybetmişti.