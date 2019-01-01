Merih Demiral değerini katladı: Dördüncü sırada!

1 Temmuz-1 Eylül arasında piyasa değerini en çok yükselten futbolcular arasında Merih Demiral dördüncü sırada yer aldı.

Futbolda yeni sezon heyecanı tüm hızıyla devam ederken KPMG Football Benchmark ekibi, 1 Temmuz-1 Eylül arasında piyasa değerini en fazla yükselten 10 oyuncuyu analiz etti. Piyasa değerini en fazlz yükselten 10 oyuncu arasında iki oyuncu yaz döneminde yeni bir takıma imza atmazken, diğer futbolcular başka kulüplere transfer oldu. Piyasa değerini en çok yükselten oyuncu ise 'den 'e giden Nicolas Pepe oldu. Fildişili forvet, değerini 24 milyon euro artırarak, 75 milyon euroya çıkardı.

Merih Demiral dördüncü

Listenin ikinci sırasında ise ’de harika bir sezon başlangıcı yapan Tammy Abraham ve Franfurt’tan ’a imza atan Sebastian Haller yer aldı. İki oyuncu da değerine 20 milyon euro eklerken, Sebastian Haller’in değeri 50, Tomas Abraham’ın ise 43 milyon euroya çıktı. Listenin dördüncü sırasında ise ’dan ’a imza atan milli oyuncu Merih Demiral yer aldı. Piyasa değerine 19 milyon euro daha ekleyen Merih’in bonservisi 35 milyon euroya yükseldi.

Griezmann’ın değeri 131 milyon euro

İlk 10 oyuncu arasında bonservis en yüksek isim ise Antonio Griezmann… ’ten ’ya transfer olan Griezmann'ın bonservis değeri 17 milyon euroluk artışla 131 milyon euroya çıktı. Yaz döneminde transfer yapmayıp ’taki kariyeriye devam eden David de Gea ise 19 milyonluk değer artışıyla piyasa değerini 70 milyon euroya yükseltti.

Her sezon değerini daha da artıracak

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Analizi değerlendiren KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Futbol endüstrisi artık çok büyük bir ekonomi haline geldi. Milyon euroluk transferler olurken, tüm kulüpler genç oyunculara yatırım yapmaya başladı. İlk 10 oyuncu arasında 30 yaş üstü oyuncu olmaması da bunun en büyük göstergesidir. Dördüncü sırada yer alan milli oyuncu Merih Demiral’in değerini her sezon daha da artıracağını düşünüyorum'' dedi.

İşte piyasa değerini en çok artıran 10 oyuncu: