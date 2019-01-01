Mendes: Ronaldo'nun Ballon d'Or'u kazanmaması haksızlık

Jorge Mendes, oyuncusuna sahip çıkmayı sürdürüyor. Portekizli menajere göre Ronaldo son iki Ballon d'Or'un en az birini hak etti.

Jorge Mendes'e göre 'nun Ballon d'Or'u kazanmamış olması haksızlık.

2019 Ballon d'Or'u altıncı defa kazanarak beş ödüllü Ronaldo'nun önüne geçerken Virgil Van Dijk ikinci, Portekizli yıldız ise üçüncü oldu.

Fakat Ronaldo'nun menajerliğini yapan Mendes'e göre bu durum adil değil.

Haberin devamı aşağıda

Mendes konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Cristiano son iki yılda Ballon d'Or'u en az bir defa kazanmayı hak etti. Eğer 'de oynuyor olsaydı kazanırdı. Ama gelecek sene yine kazanacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Ronaldo'nun 'in kaderini değiştirdiğini savunan Mendes, "Ronaldo'nun Ballon d'Or'u kazanamamış olması adaletsizlik. Uluslar Ligi'nde şampiyon oldu. Portekiz Ronaldo'dan önce hiçbir şey kazanmamıştı. Onunla birlikte Avrupa Şampiyonu ve Uluslar Ligi şampiyonu oldular. Portekiz gibi küçük bir ülke Ronaldo sayesinde değişti. Dünya futbolunu dönüştürdü." ifadelerini kullandı.

Barcelonalı Lionel Messi, 2018-19 sezonunda çıktığı 50 maçta 51 gol atıp 19 asist yaparken, forması giyen Ronaldo 44 maçta 30 gol 10 asistlik performans sergiledi.