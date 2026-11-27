Mısır “Ora” Ligi'nin 9. haftası, lig yarışında sıradan bir hafta olmanın ötesine geçti ve büyük cezalar haftasına dönüştü. Mısır Profesyonel Kulüpler Birliği'nin kararları sert biçimde geldi ve ülkenin en büyük üç kulübünü etkiledi: Al Ahly, Zamalek ve Pyramids.

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Zirve yarışının kızışması ve saha içindeki ikili mücadelelerin sertleşmesiyle birlikte Müsabaka Komitesi'nin talimatları kararlılıkla uygulamak için harekete geçmesi doğaldı. Ancak bu kez yaşananlar farklıydı, çünkü cezalar sezonun son derece kritik bir döneminde üç takımın da etkili isimlerini kapsadı.

Cezalar Al Ahly, Zamalek ve Pyramids'ten 3 önemli ismi etkiledi. Zamalek oyuncusu Mahmoud Hamdy “El Wensh” ile Marwan Attia ve Walid El Karti'ye men cezası verilirken üç oyuncuya para cezası da uygulandı.

Mısır Profesyonel Kulüpler Birliği'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre Birlik, 9. haftanın cezalarını 2026-2027 sezonu müsabaka talimatı, ihlaller ve cezalar talimatı ile kalite kontrol sistemi uyarınca açıkladı. Bu kararlarda, teknik, idari ve sağlık ekipleri ile oyunculara gösterilen sarı kartlara ilişkin müsabaka talimatının 54. maddesi de uygulandı.

İlk karar El Gouna-Zamalek maçından çıktı. Birlik, Zamalek oyuncusu Mahmoud Hamdy “El Wensh”e üçüncü sarı kartını gördüğü için 1 maç men ve 5 bin Mısır lirası para cezası verdi.

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Bu ceza, savunma hattında büyük ölçüde Hamouda'ya güvenen Zamalek için ağır bir darbe. Teknik ekip, art arda gelen maçların yarattığı yoğunluk içinde bir sonraki karşılaşmada uygun bir alternatif bulmak zorunda kalacak.

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Haftanın derbisi Al Ahly-Pyramids maçında ise karar iki takımı birden etkiledi. Bu da Birlik'in istisnasız herkese aynı ölçütle yaklaştığını gösterdi.

Birlik, Al Ahly oyuncusu Marwan Attia'ya üçüncü sarı kartını gördüğü için 1 maç men ve 5 bin Mısır lirası para cezası verdi.

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Öte yandan Pyramids oyuncusu Walid El Karti de aynı gerekçeyle, yani üçüncü sarı kartını gördüğü için 1 maç men ve 5 bin Mısır lirası para cezası aldı.

Marwan Attia'nın yokluğu Al Ahly için son derece etkili olacak, çünkü kendisi takımın en önemli orta saha oyuncularından biri ve savunmayla hücum arasındaki dengeyi sağlayan isim. Pyramids ise takımın öne çıkan oyun kurucularından biri olan ve kritik maçlarda büyük tecrübeye sahip El Karti'den yoksun kalacak.

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Cezalar üç büyük takımla sınırlı kalmadı, haftanın diğer maçlarına da yayıldı. Wadi Degla, Abu Qir Fertilizers, Smouha, National Bank of Egypt ve Ghazl El Mahalla'dan bazı oyunculara men cezası verildi. Ayrıca Wadi Degla ve Al Ittihad kulüplerine, takımlarının ikinci yarı başlamadan önce sahaya geç çıkması nedeniyle para cezası uygulandı. El Qanah teknik direktörü Ayman Shaaban Metwally de 1 maç men cezası aldı.

Haftanın en ağır cezası ise Smouha-National Bank of Egypt maçında geldi. Smouha oyuncusu Ited Jiko Samadu, sert oyun nedeniyle gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç men cezasına çarptırıldı.