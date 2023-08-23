Real Madrid’in büyük bir potansiyel taşıdığı belirtilen genç savunma oyuncusu Alman ekibine katıldı.

Bundesliga’da sezona Leipzig karşısında elde ettiği galibiyetle başlayan Bayer Leverkusen, Real Madrid’in büyük bir potansiyele sahip olduğu belirtilen genç oyuncusu Melvin Ukpeigbe’yi bir yıllığına kiraladı. U16 yaş kategorisinde İspanya Milli Takımı’nın da formasını giyen Ukpeigbe’nin sözleşmesinde Leverkusen adına satın alma opsiyonunun olduğu belirtildi.

Xabi Alonso'ya emanet

Bayer Leverkusen Sportif Direktörü Simon Rolfes yaptığı açıklamada önemli bir takviye yaptıklarını belirtirken, “Melvin Ukpeigbe gelecek için çok şey vaat eden olağanüstü heyecan verici bir oyuncu. Melvin'e gelişiminde eşlik edebildiğimiz ve onu destekleyebildiğimiz için mutluyuz” dedi. Ukpeigbe 2017 yılında Rayo Vallecano’dan Real Madrid altyapısına transfer olmuştu.

Teknik direktörlüğünü Carlo Ancelotti sonrasında Real Madrid’in başına geçmesi beklenen Xabi Alonso’nun yaptığı Bayer Leverkusen kadrosunda Florian Wirtz, Noah Mbamba, Adam Hlozek ve Arthur Augusto gibi çok sayıda genç yıldız adayını barındırıyor. Alman ekibinin Real Madrid’in bir diğer genç yıldızı Arda Güler’i de kiralamak istediğini biliniyor.