Melo: Chiellini sırf kitabını satmak için beni kötüledi

Felipe Melo, geçtiğimiz günlerde kendini eleştiren sözler sarf eden eski takım arkadaşı Giorgio Chiellini hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

forması giyen Giorgio Chiellini, geçtiğimiz günlerde La Repubblica'ya verdiği röportajda eski takım arkadaşı Felipe Melo için "Kötünün de kötüsüydü" ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine Melo da karşılık vermişti.

Bir dönem forması giyen Brezilyalı oyuncu, konuyla ilgili Calciomercato'ya yeni bir demeç verdi. Melo, Chiellini'nin kendisi ile bir sorunu olduğunu belirterek şöyle söyledi:

"Bu adamın benle bir derdi var çünkü ona Siena maçında kafa atmıştım. Kitabını yazdıktan sonra söylemem gerekenleri söyledim. Juventus'ta binlerce kitap yazacak kadar şey yaşadık ama ben önemli şeylerden bahsediyorum."

Daha fazla takım

"Chiellini söyledikleri için özür dilemedi çünkü bunu yapmak zorunda değil. Herkes ne istiyorsa onu yapar ama yaptıklarının sorumluluğunu almak zorunda. Yaptıklarını geri alamaz. O sözleri sırf otobiyografisini satabilmek için söyledi. Ayrıca şu an kitap yazmanın sırası değil, insanlar ölüyor."

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kariyeri hakkında konuşan Melo şu şekilde devam etti:

"Inter'de oynamak çocukluk hayalimdi. Galatasaray'da tarih yazdım. Orada kalmak benim için çok iyiydi çünkü taraftarların idolüydüm. 3 yıllık sözleşme imzalamıştım ve çok kazanıyordum. Sonra Inter'e gittim."

"Galatasaray'da aldığımın yarısı kazandım ama yüreğimi ortaya koydum. 'da oynarken Mourinho beni istemişti ama ben Juventus'a, kapılarını benim için açan muhteşem bir kulübe gittim. Juventus hakkında hiç kötü konuşmadım. San Siro'ya gittiğimde Inter formasıyla Milano derbisine çıktığım gün muhteşemdi. 1-0 kazandık, atmosfer harikaydı."