Medipol Başakşehir, 3. ön eleme turunda!
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UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak grup aşamasından başlıyor. Arsenal, 2018-2019 UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu olması halinde gelecek sezon bu hakkı elde edecekti.
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Ancak kupayı finalde Arsenal'ı 4-1 mağlup eden Chelsea'nin kazanması, ön eleme turlarındaki tablonun değişmesine neden oldu.
Chelsea'nin şampiyonluğu, Spor Toto Süper Lig'i ikinci bitiren temsilcimiz Medipol Başakşehir'in gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2.ön eleme turu yerine 3. ön eleme turundan itibaren başlamasını sağladı.
Avusturya ekibi LASK Linz de Medipol Başakşehir gibi sezonu daha geç açma fırsatı yakaladı.