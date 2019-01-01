Medipol Başakşehir, 3. ön eleme turunda!

Chelsea'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanması, Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarındaki tablonun değişmesine sebep oldu.

UEFA 'ni kazanan takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak grup aşamasından başlıyor. , 2018-2019 UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu olması halinde gelecek sezon bu hakkı elde edecekti.

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Ancak kupayı finalde Arsenal'ı 4-1 mağlup eden 'nin kazanması, ön eleme turlarındaki tablonun değişmesine neden oldu.

Chelsea'nin şampiyonluğu, 'i ikinci bitiren temsilcimiz Medipol 'in gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2.ön eleme turu yerine 3. ön eleme turundan itibaren başlamasını sağladı.

ekibi LASK Linz de Medipol Başakşehir gibi sezonu daha geç açma fırsatı yakaladı.