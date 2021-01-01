Mbaye Diagne'den Galatasaray sözleri

Premier Lig ekibi WBA forması giyen Mbaye Diagne, İngiliz ekibinin resmi internet sitesine performansını değerlendirdi

Devre arası transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'a kiralık olarak gönderilen Mbaye Diagne açıklamalarda bulundu.

Mbaye Diagne ne dedi?

WBA'nın resmi internet sitesine konuşan Senegalli golcü Premier Lig'deki performansıyla her takıma gol atabileceğini göstermek istediğini söyledi.

"Kendimi artık Premier Lig'e tamamen adapte olmuş gibi hissediyorum. Buradaki maçların zorluğu hoşuma gidiyor. Ben galip gelmek ve gol atmak için savaşmayı seviyorum. Her takıma karşı gol atabileceğimi herkese göstermek istiyorum"

"Türkiye Ligi'ni daha iyi biliyorum"

Ligin ilk yarısında Galatasaray formasıyla 15 maçta 9 gol atan Diagne, Galatasaray'da daha fazla gol topu filelerle buluşturduğunu söyledi.

"Galatasaray'da oynarken daha fazla gol atıyordum. Bunun nedeni ise Türkiye Ligi'ni Premier Lig'den daha iyi biliyor olmam. Takımdaki arkadaşlarımı daha yeni yeni tanıyorum ve hala en iyi seviyede değiliz. Daha fazla skora katkı yapmak için çok çaba sarfediyorum"

Diagne, West Bromwich Albion formasıyla sahaya çıktığı 6 karşılaşmada 1 gol 1 asistlik bir performans gösterdi.

Mbaye Diagne WBA'da kalacak mı?

West Bromwich Albion Menajeri Sam Allardyce, hem Diagne hem de Okay Yokuşlu'nun takımda kalmalarını istediği söylemişti. Tecrübeli menajer kulüp Premier Lig'e veda etse dahi iki yıldız oyuncunun bonservisinin alınması gerektiğini savunmuştu.

Diagne'nin Türkiye kariyeri

Çin ekiplerinden Tianjin Teda'dan 2018 yılında Kasımpaşa'ya bedelsiz transfer olan Mbaye Diagne, lacivert - beyazlı formayla sahaya çıktığı 36 maçta, 32 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Tüm dikkatleri üzerine çeken Diagne için Galatasaray, Kasımpaşa'ya 13 milyon euro ödeyerek transferini gerçekleştirdi.

Belçika'da aradığını bulamadı

Galatasaray ile şampiyonluk sevinci yaşayan Diagne ertesi sezon Belçika'nın Club Brugge takımına 1.20 milyon euro karşılığında kiralandı. Burada davranışları sebebiyle kadro dışı kalan Senegalli oyuncu sarı - kırmızılılara geri döndü. Bu sezon başından beri Falcao'nun da sakatlığı sebebiyle sık sık şans buldu ve 9 gole imza attı.

Forvet hattına Mostafa Mohamed'i transfer eden Galatasaray, Diagne'yi ikinci kez kiraya verdi. Bu kiralama anlaşmasından Galatasaray 1,4 milyon sterlin kazandı.