Tecrübeli futbolcu, çıkan dedikodulardan sonra bir hayli agresif göründü.

Fatih Karagümrük'ün santrforu Mbaye Diagne, hakkında çıkan haberlere çok sert bir tepki gösterdi.

Forvet, kendisini ziyarete gelen kadınların kız kardeşleri olduğunu vurguladı.

Öfkeden çılgına dönen Diagne, "Şimdi s*ktirin gidin" yazdı.

Ne söylendi?

Çevresindeki kadınların eşleri olduğu haberlerine Instagram hikâyesinden yanıt veren Diagne, şunları söyledi:

"Selam Türk medyası. Yanımdakiler kız kardeşlerim. Aptal insanlar var, anlıyorum ancak bir sonraki seferde bana sorun.

"Bunlar kardeşlerim. Bunu anlayın artık cahiller. Böyle bir durum bir kez daha yaşanırsa avukatımla görüşürsünüz.

"Eğer üç tane eş istediğimi düşünüyorsanız kız kardeşinizi bana gönderebilirsiniz. S*ktirin gidin şimdi."

Bu sezon Fatih Karagümrük'le yedi maça çıkan Senegalli, dört gol atıp bir asist yaptı.