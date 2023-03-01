Golcü futbolcu, çocuklarla birlikte eğleniyor ve dünya birkaç dakikalığına güzelleşiyor.

Fatih Karagümrük'ün yıldızı Mbaye Diagne, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla saha dışında da konuşuluyor.

Instagram'ı aktif olan kullanan Senegalli santrfor, güzel bir eyleme imza attı ve bunu hikâyesinden paylaştı.

Diagne, yolda otostop çeken öğrenci genç çocukları arabaya aldı ve onlarla zamana geçirdi. Görüntülerde arkadaki bir çocuğun Diagne için 'King!' (Kral) diye bağırdığı görüldü.

Mbape Diagne'nin 2022-23 sezonu performansı nasıl?

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıktı. Diagne, söz konusu 22 mücadelede 13 gol atıp dört asist yaptı.

Senegalli oyuncu 13 golün 11'ini Spor Toto Süper Lig'de, ikisini ise Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydetti.

Diagne, 2022 yazında Galatasaray'dan Fatih Karagümrük'e bedelsiz olarak transfer olmuştu.

Mbaye Diagne'yi ne bekliyor?

Spor Toto Süper Lig'de 26 puanla dokuzuncu sırada bulunan Fatih Karagümrük, 4 Mart Cumartesi günü Sivasspor'u konuk edecek.

Diagne, ilk 11'de şans bulması halinde takımın gol yükünü çekmeye çalışacak.