Mbappe’ye sert eleştiri: Bir 10 numara değil ve olamayacak!

Ligue 1’de milli ara öncesinde deplasmanda oynadığı Rennes karşılaşmasını 3-1 kazanan PSG’de eleştiri okları beklenen performansı sergileyemeyen Kylian Mbappe’ye çevrildi. Fransız spor yazarı Daniel Riolo, Mbappe’nin Luis Enrique’nin yeni sisteminde yeterince verimli olamadığını ve pas kalitesinin 10 numara oynamak için yeterli olmayacağını öne sürdü.

Clermont ve Newcastle United karşılaşmalarının ardından Rennes maçında da fileleri sarsamayan Mbappe’nin gol atamama serisi üç maça çıkarken, boş kaleye değerlendiremediği pozisyon da dikkat çekti. Riolo karşılaşmanın ardından Mbappe’nin yeni rolünün Fransız yıldıza uymadığını belirtirken, yıldız oyuncunun iyi olduğu özelliklerini öne çıkartması gerektiğini savundu.

“Mbappe'de bir tür pasör olma arzusu var. Bu benim için sorun değil.

Eğer bu özelliği de eklerseniz benim için sorun yok ama bunu eskiden gücünüz olan hızlanma, eleme ve harika şutların yerine koyarsanız, o zaman bir sorunum olduğunu kabul etmek zorundayım. Mbappe bir 10 numara değil, 10 numara olarak oynamak için gereken niteliklere sahip değil.

Kendi kanadında oynamasını, hızlanmasını, savunmayı dağıtmasını istiyorum. Mbappe’nin yedek kulübesinden gelip iyi bir pas atmasını istemiyorum ki bunu yapabileceğinden bile emin değilim. Bunu yapabilecek tekniğe sahip değil.

Mbappe, Benzema'nın teknik kalitesine sahip değil.