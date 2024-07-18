Kylian Mbappé, PSG'nin kendisine ödemesi gereken 80 milyon euro bonus ve 2024 yılındaki maaşları nedeniyle dava açabilir.

Kylian Mbappé'nin, Fransız devi Paris Saint-Germain'in kendisine borçlu olduğu miktarı ödememesi durumunda eski kulübüne dava açmaya hazır olduğu belirtildi. Oyuncunun annesi Fayza Lamari'ye göre, Ligue 1 şampiyonu Mbappé'ye hak ettiği 80 milyon euro bonusu ve 2024'ün ilk iki ayı için maaşını henüz ödemedi.

Mbappé, 25 yaşında, Haziran ayında sözleşmesi sona erdikten sonra PSG'den ayrıldı ve beş yıllık bir sözleşmeyle Real Madrid'e serbest oyuncu olarak katıldı.

Lamari, Le Parisien'e verdiği demeçte, "Başka bir seçeneğimiz kalmazsa, elbette dava açabiliriz. Şimdi, iki yıl önce imzaladığımız sözleşmenin saygı gösterilmesini gerçekten umuyorum. Kylian'ın ne dediğini ya da yapmadığını söylemekten vazgeçelim. Gerçekte ne olduğunu kimse söyleyemez, ne ben ne de PSG temsilcileri, çünkü iki yıldır Kylian ve [kulüp] başkanı [Nasser Al-Khelaifi] her zaman yalnız görüştü" dedi.

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Mbappe çok zorlanmış!

ESPN'e konuşan kaynaklar, PSG'nin Mbappé'ye olan borcunu ödemeyeceğini ve bu parayı Mbappé'nin Ağustos ayında PSG ile anlaşarak kabul ettiği ayrılışından kaynaklanan maliyeti karşılamak için kullanacaklarını belirtti.

Lamari, oğlunun PSG ile olan durumunu bir boşanma ile karşılaştırırken,"PSG'ye güveniyorum, işleri çok hızlı bir şekilde normale döndürecektir. Sadece bir mektup aldık... Kararlar verilecek. Bazen ayrıldığınızda, TV'nin, mobilyaların veya arabanın kimin olacağına karar vermelisiniz... İşte biz de bu noktadayız. Umarım tüm bu yaşananlar, yaşadığımız her şeyi lekelemez ve böyle bırakmayız" dedi.

Mbappé, bu hafta Madrid'de tanıtıldı ve iki yıl önce İspanyol devine katılmaya çok yaklaşmıştı ancak son anda karar değiştirerek PSG ile Haziran 2024'e kadar yeni bir sözleşme imzalamıştı.

Mbappé'nin annesi Lamari, "Paris'te doğup Bondy'de büyüdüğünüzde, Parc des Princes'te oynamak oldukça etkileyicidir. Kylian asla yalan söylemedi. Her zaman PSG başkanına bir gün Real Madrid'e gideceğini söyledi. Elbette, bu gerçekleştiğinde, karmaşık oluyor. Ancak Madrid dışında, Paris'i asla terk etmezdik. Kolay olmadı, ama pişmanlık yok, sadece büyük duygular var. Kylian için çok, çok zor oldu, bu açık" dedi.