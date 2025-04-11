Mbappe parmağını bile kıpırdatmadan 55 milyon euro kazanmak üzere!

Fransız yıldız, PSG’nin 55 milyon euro borcunu ödemediğini iddia ediyor.

Kylian Mbappe’nin hukuk ekibi, eski kulübü Paris Saint-Germain’e (PSG) karşı yasal süreci hızlandırdı.

Dünya Kupası şampiyonu Fransız futbolcunun avukatları, PSG’nin kendisine 55 milyon euro tutarında ödenmemiş maaş borcu bulunduğunu öne sürerek, bu alacak için hukuki yollara başvurdu. Mbappe'nin Paris'teki mahkemeden işlemleri başlatmasını istediği bildirildi.

Hukuk uzmanı Thomas Clay, PSG’nin banka hesaplarından 55 milyon euroya ihtiyati haciz koyulduğunu ve davanın 26 Mayıs’ta mahkemeye taşınacağını söyledi. Mbappe’nin baş avukatı Delphine Verheyden, “Bu anlaşmazlığı barışçıl yollarla çözmek için bir yıl kendimize süre tanımıştık. Ancak hala tek bir ödeme yapılmadı. Bu kez saldırıya geçme kararı aldık” açıklamasını yaptı.

Fransa Futbol Federasyonu'na da itiraz

Verheyden ayrıca Fransa Spor Bakanı’ndan da destek istedi. Avukat, PSG’nin ödemeyi yapmadığı için UEFA’ya bildirilmesini talep ettiklerini ve bu durumun Şampiyonlar Ligi lisansını tehlikeye atabileceğini belirtti.

Mbappe, 2023-24 sezonu başında kulüpteki geleceğine dair kararsız kaldığı için kadro dışı bırakılmış, sözleşme uzatmama kararının ardından kulübe geri dönmesi bir süre ertelenmişti. PSG, Mbappe’nin sözlü olarak bonuslardan vazgeçtiğini iddia ederken, Verheyden “Buna dair tek bir belge sunulmuş değil” ifadelerini kullandı.

PSG ile ilişkiler kopma noktasına gelmişti

Mbappe'nin PSG'deki kariyeri gerginliklerle son bulmuştu. Taraftarlar tarafından son maçında yuhalanan Fransız yıldız, 2022’de kulüple imzaladığı yeni sözleşmeden sonra verilen sözlerin tutulmadığını düşünerek hayal kırıklığı yaşamıştı.

Haziran 2023’te, PSG’ye bir yıl daha opsiyon hakkını kullanmayacağını bildirmesi sonrası kulüp, Mbappe’yi Japonya ve Güney Kore kampına dahil etmemiş, takımdan ayrı çalıştırmıştı. Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’in 300 milyon euro’luk teklifini ise reddetmişti.

Mbappe'nin avukatları, bu süreçte gördüğü muameleden ötürü PSG’ye “taciz” nedeniyle dava açacaklarını da açıkladı. Aynı zamanda Mbappe ve annesi Fayza Lamari, sosyal medyada maruz kaldıkları hakaretler nedeniyle şikâyette bulundu.

PSG cephesi ise yaptığı açıklamada, “Oyuncunun kötü niyetli yaklaşımına rağmen dostane çözüm yollarını aramaya devam ediyoruz” dedi ve Mbappe’nin kulübe karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediklerini vurguladı.