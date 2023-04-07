Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası kazanma başarısı gösteren unutulmaz orta saha oyuncularından Christophe Dugarry, Kylian Mbappe’nin PSG’nin iyiliği için kişisel egosunu bir kenara bırakması gerektiğini söyledi. Mbappe’nin PSG’nin yeni sezonuna ilişkin tanıtım videosunda yer almasına gösterdiği tepkiyi değerlendiren Dugarry, bu durumu kabul edilemez bulduğunu söyledi.

“Kulüp ona bunun bir tanıtım filmi olduğunu söylemeliydi ama sadece sosyal ağlarda yer alan bir mesaj için bu kadar yaygara kopartmaya değer miydi?

PSG arka arkaya maçlar kaybederken tek problem bu mu? Bu oyuncular çılgın maaşlar kazanıyorlar. Mbappe tüm dünyanın görebileceği bir mesaj yazmak yerine kulüpteki yetkilileri arayıp şikayetini dile getirebilirdi.

O PSG’de olan biten her şeyle ilgilenmek istiyor.

Pazarlama, iletişim, sportif direktörün kim olacağına karar verme, birlikte oynayacağı oyuncuları belirleme…

Artık durup top oynamalı”