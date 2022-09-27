'Mbappe hakkında konuşacak kişi ben değilim' : Paredes, Mbappe ile hiçbir ilişkisi olmadığını söyledi

Leandro Paredes, Paris Saint Germain'de Kylian Mbappe ile hiçbir ilişkisi olmadığını söyledi ve hakkında konuşmayı reddetti.

NELER OLDU? Arjantinli orta saha oyuncusu, yaz aylarında PSG'den Juventus'a 22,6 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandı. Paredes verdiği bir demeçte PSG'de Mbappe ile fazla iletişim kurmadığını ve PSG'den ayrıldığı için pişman olmadığını açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Paredes, ESPN'e verdiği demeçte: "Onun hakkında konuşacak kişi ben değilim. İlişkimin olduğu kişilerle iletişimim var ama bir ilişkim olmayan kişiler hakkında konuşamam." şeklinde konuştu.

Juventus'a transfer olan Paredes transfer süresi hakkında ise şöyle dedi: "Dünya Kupası'ndan önce kulüp değiştirmek zor bir karardı çünkü sahip olmanız gereken bir adaptasyon süresi var. Doğru kararı verdiğimi düşünüyorum."

BÜYÜK RESİM: Mbappe'nin, bu sezon Montpellier'e karşı oynanan maçta Neymar'la kimin penaltı kullanacağı konusunda tartıştığı için PSG soyunma odasında gerginliğe yol açtığı iddia edilmişti. Ayrıca Mbappe'nin Neymar'ın takımdaki varlığını ve başarısını kıskandığı öne sürülmüştü.

ÜÇ FOTOĞRAFLA HİKÂYE:

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Getty Images

MBAPPE İÇİN SIRADA NE VAR? Mbappe, 1 Ekim'de Ligue 1'de Nice'e karşı oynanacak maçta PSG ile sahaya çıkacak.