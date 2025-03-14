Mbappe dünyanın en değerli dört oyuncusu arasına giremedi! İşte zirvedeki dörtlü

Transfermark dünyanın en değerli futbolcuları listesi açıklandı ve Kylian Mbappe, beşinci sırada yer aldı. Fransız yıldızın 134 milyon sterlinlik (yaklaşık 156 milyon euro) piyasa değeriyle zirveye yakın olsa da, dört oyuncu ondan daha yüksek bir değerle listede yer aldı.

Mbappe’den daha değerli dört futbolcu

1. Jude Bellingham - 151 milyon sterlin (176 milyon euro)

Real Madrid’in genç yıldızı Jude Bellingham, Mbappe’nin takım arkadaşı olmasına rağmen ondan beş yaş daha genç olduğu için piyasa değeri daha yüksek. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, 151 milyon sterlinlik piyasa değeriyle listede yer alıyor.

Bellingham, 2029’a kadar Real Madrid ile sözleşmesi bulunan bir oyuncu olduğu için yakın zamanda takımdan ayrılması beklenmiyor.

2. Lamine Yamal - 151 milyon sterlin (176 milyon euro)

Dünya futbolunun en heyecan verici genç yeteneklerinden biri olarak kabul edilen Lamine Yamal, 151 milyon sterlinlik piyasa değeriyle Mbappe’den daha değerli oyuncular arasında yer alıyor.

Barcelona’nın süper yıldızı olan Yamal, 18 yaşına gelmeden 100’den fazla üst düzey maça çıktı ve uzun yıllar Barcelona’da kalması bekleniyor.

3. Vinicius Junior - 168 milyon sterlin (196 milyon euro)

Real Madrid’in en büyük hücum silahlarından biri olan Vinicius Junior, 168 milyon sterlinlik piyasa değeriyle (yaklaşık 196 milyon euro) listenin zirvesinde yer alıyor.

Brezilyalı oyuncu, son üç sezondur Real Madrid’in hücum gücünü sırtlayan isimlerden biri oldu ve genç yaşının da etkisiyle piyasa değeri Mbappe’den daha yüksek.

4. Erling Haaland - 168 milyon sterlin (196 milyon euro)

Manchester City’nin Norveçli forveti Erling Haaland, Mbappe’den daha değerli oyuncular arasında yer alıyor. 168 milyon sterlinlik piyasa değeriyle, Transfermarkt verilerine göre 2025 yılının en pahalı futbolcularından biri.

Haaland’ın, Mbappe’den iki yaş daha genç olması, piyasa değerinin yüksek olmasında etkili bir faktör.

Real Madrid ve Barcelona’nın genç yıldızları, Mbappe’den daha yüksek bir piyasa değerine sahip. Haaland ve Vinicius Junior, 168 milyon sterlin ile zirvede yer alırken, Bellingham ve Yamal 151 milyon sterlin ile ilk beşte bulunuyor.

Mbappe’nin yeni kulübü Real Madrid’deki performansı ve ilerleyen yıllarda sergileyeceği oyun, onun piyasa değerinin nasıl değişeceğini belirleyecek.