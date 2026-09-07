Kylian Mbappé, Ballon d'Or yarışında geri planda kalmaya niyetli değil. Zira Real Madrid'in Fransız forveti, ödülü kazanma şansını hararetle savundu.

Bu sözler, "France Football" dergisiyle yapılan ve önümüzdeki dönemde tam olarak yayınlanacak röportajdan bir kesitte yer aldı.

Marca gazetesinin aktardığına göre Mbappé, ödül adaylarının açıklanmasına saatler kala şunları söyledi: "Bu yıl onu kazanabileceğime dair bir hissim var, bu yüzden bu hedeften uzaklaşmadım." Fransız yıldız, Ballon d'Or'un hâlâ kısa vadedeki başlıca hedeflerinden biri olduğunu vurguladı.

Real Madrid forveti, adaylığını savunurken, geçtiğimiz sezon takım halinde kupa kazanamadığı için kendisini eleştirenlere karşı ödülün bireysel doğasına dayandı.

Şöyle konuştu: "Bu bireysel bir ödül ve oyuncunun bireysel düzeyde ortaya koyduğu şeye bakılıyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "İnsanlar kupa kazanmadığımı söylüyor ama ben her seferinde her şeyi başarmış bir oyuncuya oybirliğiyle verilen bir Ballon d'Or görmedim. Bir oyuncunun onu oyların yüzde 100'üyle kazandığı bir gün oldu mu bilmiyorum. Bu da her zaman onu hak etmediğini düşünen birinin olduğu anlamına geliyor."

Dünya Kupası, Mbappé'nin Ballon d'Or yarışındaki en önemli argümanı olmaya devam ediyor; zira turnuvayı gol kralı olarak bitirdi ve Altın Ayakkabı'yı kazandı. Bu, Fransız yıldızın büyük gurur duyduğu bir başarı.

Şunları söyledi: "Dünya Kupası'nın tarihi gol kralı olmak ve var olan en önemli turnuvada tarih boyunca sporun tüm büyük efsanelerini geride bırakmak, dikkat çeken bir şey ve küresel bir olay."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyanın en iyi oyuncularının katıldığı büyük turnuvaları gol kralı olarak bitirmek önemli bir şey. Tarih her zaman ödüllendirilmeli."

Açık bir şekilde şunu vurguladı: "Kime oy verirdim? Kendime."

Ekledi: "Ama farklı oy verenleri de anlıyorum, çünkü bir düşünce diktatörlüğünde değiliz. Argümanlara baktığımda ve rekabete baktığımda, kendi kendime ödülü kazanmamın bir hırsızlık olmayacağını söylüyorum."

Mbappé'nin açıklamaları kritik bir zamanlamada geliyor. "France Football", ödülün yetmişinci baskısı için otuz aday oyuncuyu yarın açıklayacak; öyle bir sezon ki hiçbir oyuncunun net bir üstünlüğü yok.

Değerlendirme dönemi, İspanya'nın Arjantin karşısında Dünya Kupası'nı kazandığı gün olan 19 Temmuz'a kadar devam ediyor. Rodri'nin turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü aldığı bu turnuvayla, İspanyol orta saha oyuncusu Mbappé'nin ödül için en önemli rakiplerinden biri haline geldi.

Buna rağmen Mbappé'nin şansı, sezonundan büyük kupaların yokluğu şeklinde beliren net bir engelle karşı karşıya.

Ne Real Madrid sezonu önemli kupalarla bitirebildi ne de Fransa Milli Takımı Dünya Kupası'nı kazanmayı başardı. Dolayısıyla Mbappé, dikkat çekici bireysel rakamlarını büyük bir takım kupasıyla taçlandıramadı.

Bu faktör, son yıllarda Ballon d'Or yarışını sıklıkla etkileyen unsurlardan biri. Bu da ödülü kazanacak ismi belirlerken Mbappé'nin devasa gol başarılarını, takım kupalarının önemiyle karşı karşıya getirecek.

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