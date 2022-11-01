Wanda Nara'nın Türkiye'den ayrılmasına rağmen Mauro Icardi ile kalmaya devam eden Valentino, Galatasaray U14 takımına katılabilir.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile birlikteliğini sonlandırmak üzere olan Wanda Nara'nın ilk eşi Maxi Lopez ile olan evliliğinden olan oğlu Valentino Lopez'in Galatasaray altyapısına transfer olacağı öne sürüldü.

Ajansspor'da yer alan habere göre annesi Türkiye'den ayrılmasına rağmen İstanbul'da kalmayı sürdüren Lopez, Galatasaray U14 takımının formasını giymeye hazırlanıyor.

Valentino Lopez, annesinin yeni sevgilisi L-Gante'nin "Birbirimizi tanımaya başladık." sözleri üzerine sosyal medya hesabından palyaço emojisi paylaşarak ilişkiyi kabul etmediğini belli etmişti.

Maxi Lopez İtalya'da yıldızlaşmıştı

Valentino'nun babası Maxi, River Plate'te başlayan kariyerinin ardından Barcelona ile Avrupa'ya gelmiş ve kariyerinin en iyi günlerini Serie A'da yaşamıştı.

29 kez Arjantin U20 Milli Takımı'nın formasını giymesine rağmen A Milli Takım formasını giymeyen Lopez, Avrupa'da Barcelona'nın yanı sıra Mallorca, FC Moskova, Catania, Milan, Sampdoria, Chievo, Torino, Udinese ve Crotone gibi takımlarda da oynamıştı. Bir dönem Brezilya'da da forma giyen Maxi Lopez'in kariyeri, Wanda Nara ile ayrılığı sonrasında düşüşe geçmişti.