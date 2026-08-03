“Sacha, Bryan ve Joao ile ilgili onları göndermeye çok açığız”, dedi sportif yönetici Max Eberl geçen hafta düzenlenen bir basın toplantısında ve ekledi: “Bu üçü için gelecek FC Bayern’de olmayacak.” FC Bayern’in bu konuda ne kadar ciddi olduğunu, resmi internet sitesindeki kadro listesine bakınca da görmek mümkün. Orada bu üçlü profesyonel takım kadrosunda dahi yer almıyor.

Üçlüyle nasıl ilgilenildiği sorulduğunda, teknik direktör Vincent Kompany pazartesi günü Jeju SK FC ile oynanacak hazırlık maçı öncesindeki basın toplantısında şu yanıtı verdi: “Kulübün oyuncularla açık şekilde iletişim kurmasını olumlu buluyorum. Eski bir oyuncu olarak ben de bunu böyle isterdim. Kulüp net bir tutum ortaya koydu, böylece hepimiz aynı çizgideyiz.”

Aynı zamanda Kompany, Palhinha, Boey ve Zaragoza’ya “saygıyla yaklaşılması” çağrısında bulundu. Palhinha ve Boey şu anda Münih ekibiyle birlikte Asya turunda yer alırken, Zaragoza diz iltihabının ardından dönüşü için çalışıyor. “Onlarla çalışmaya devam edeceğiz” diyen Kompany, sürpriz bir dönüşü de kategorik olarak dışlamak istemedi: “Transfer döneminin sonuna kadar net bir pozisyon var; sonrasında ise yolumuza bakacağız.”

Max Eberl: “İşler şimdiden hareketlenmiş durumda”

Şu anda sözde ilgilenen taraflarla ilgili bazı gevşek söylentiler dolaşsa da somut transferlerin yaklaşmakta olduğu izlenimi oluşmuyor. Eberl pazar günü, “Ağustos ayında bir noktada takımlar kadrolarına bakacaktır, belki Avrupa’ya katılma hakkı elde ettikleri için başarı yakalamışlardır ya da sakatlıklar yaşamışlardır” dedi. “Bir ölçüde bunu beklemek gerekecek ama şimdiden bir hareketlilik var.”

Geçen sezon bu üç oyuncunun tamamı başka kulüplerde kiralık olarak forma giydi: Palhinha Tottenham Hotspur’da, Zaragoza AS Roma’da ve Boey Galatasaray İstanbul’da.