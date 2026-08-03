“Sacha, Bryan ve Joao konusunda onları göndermeye çok açığız”, dedi sportif yönetici Max Eberl geçen hafta düzenlenen bir basın buluşmasında ve ekledi: “Bu üçü için gelecek FC Bayern’de olmayacak.” FC Bayern’in bu konuda ne kadar ciddi olduğu, resmi internet sitesindeki kadro listesine bakıldığında da görülüyor. Orada bu üç isim profesyonel kadroda bile listelenmiyor.

Üçlüyle ilgili yaklaşım sorulduğunda, teknik direktör Vincent Kompany pazartesi günü Jeju SK FC ile oynanacak hazırlık maçı öncesindeki basın toplantısında şu yanıtı verdi: “Kulübün oyuncularla açık şekilde iletişim kurmasını olumlu buluyorum. Eski bir oyuncu olarak ben de bunu böyle isterdim. Kulüp net bir açıklama yaptı, böylece hepimiz aynı çizgideyiz.”









Aynı zamanda Kompany, Palhinha, Boey ve Zaragoza’ya “saygıyla yaklaşılması” çağrısında bulundu. Palhinha ve Boey şu anda Münih ekibiyle birlikte Asya turunda yer alırken, Zaragoza diz iltihabının ardından dönüşü için çalışıyor. “Onlarla çalışmaya devam edeceğiz” diyen Kompany, sürpriz bir gelişmeyi de kategorik olarak dışlamak istemedi: “Transfer döneminin sonuna kadar net bir pozisyon var, sonrasında ise yolumuza bakacağız.”

Max Eberl: “İçeride zaten bir hareketlilik var”

Şu anda bazı olası ilgililerle ilgili ortalıkta dolaşan gevşek söylentiler bulunsa da somut transferlerin şekillenmek üzere olduğu pek görünmüyor. Eberl, pazar günü yaptığı açıklamada, “Ağustos ayında bir noktada takımlar kadrolarına bakacak, belki Avrupa’ya katılmaya hak kazandıkları için başarı elde etmiş olacaklar ya da sakatlıklar yaşamış olacaklar” dedi. “Bir ölçüde bunu beklemek gerekecek ama içeride zaten bir hareketlilik var.”

Geçen sezon üçü de başka kulüplerde kiralık olarak forma giydi: Palhinha Tottenham Hotspur’da, Zaragoza AS Roma’da ve Boey Galatasaray İstanbul’da.