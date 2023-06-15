Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'ye dev bir teklif geldi.

Galatasaray'ın 2022/23 sezonunda elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi'nin bu yaz nereye imza atacağı merakla bekleniyor.

Galatasaray yönetimi ve sarı-kırmızılı taraftarlar, bonservisi PSG'de bulunan Arjantinli yıldızın bir sezon daha takımda kalmasını istese de bu pek mümkün görünmüyor.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanvekili Erden Timur, bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak Icardi'nin kalmasının zorluğuna dikkat çekti.

Ne söylendi?

Ajans 1905'e konuşan Timur, Icardi ile ilgili şunları söyledi:

"Suudi Arabistan'dan Mauro Icardi'ye çok ciddi teklifler var. Arabistan devleti her takıma birer milyar fon veriyor. Bu nedenle her oyuncunun maaşı 2-3 kat arttı.

"Icardi burada oynamak için her şeyi yapıyor ama 30 milyon Euro gibi bir maaş varken oyuncuyu da anlamak lazım."

Galatasaray, Anderson Talisca ile ilgileniyor mu?

Timur, medyada çıkan bazı transfer haberlerini de yalanlayarak, "Hiç alakamız olmayan birçok oyuncu yazılıyor. Talisca henüz gündeme gelmedi. Tsimikas, Di Maria, Becao, Dzeko, Lukaku, Wendell, Lucas Hernandez, Dybala ile de hiçbir şekilde ilgilenmedik" dedi.