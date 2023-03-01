Arjantinli golcü, eski eşiyle olan ilişkisinin 10. yılını çarpıcı bir fotoğraf paylaşarak kutladı. Bunun ardından şarkıcı Simge Sağın da boş durmadı.

Hem eşi hem menajeri olan Wanda Nara ile bir ayrılıp bir barışan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, son Instagram paylaşımıyla herkesi şaşırttı.

Nara ile barıştıklarını bir kez daha ilan eden Arjatinli, sosyal medya hesabından ilişkilerinin 10. yılını kutlayan fotoğraf ve mesaj paylaştı.

Ne söylendi?

İlk önce Nara'nın yataktaki üstsüz pozunu paylaşan Icardi, ardından bu paylaşımını sildi. Aslan'ın golcüsü daha sonra yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"O benim karım, tek aşkım, bu yaşam alemindeki kraliçem ve kızlarımın annesi. Seni seviyorum.

"Kıskançlığa, kötü hislere ve kötü sözlere karşı savaşın nelere mal olduğunu ve böyle bir aşka sahip olmak için kendimizden neler verdiğimizi biliyoruz. Yalnızca bizim bindiğimiz bu trene binmek isteyen birçok soytarıyı alt ettik.

"Bugün olduğumuz şey olduk. Seni seviyorum ve hayatım boyunca seveceğim güzel kraliçem!"

Simge Sağın'ın paylaşımı kafaları karıştırdı

Icardi'nin bu paylaşımının ardından şarkıcı Simge Sağın'ın paylaşımları da dikkat çekti. Arjantinli golcü ile özdeşleşen 'Aşkın olayım' şarkısının sahibi olan Sağın, arabada giderken çektiği fotoğrafları paylaşarak, "Ne güzel yalanmış, bi' güzel inanmışım" yazdı. Bu sözler, şarkıcının bir başka şarkısındaki sözleriydi.

Simge Sağın'ın paylaşımı ne anlama geliyor?

Salı günü Icardi, 'Aşkın olayım' şarkısını Instagram'dan paylaşıp Sağın'ı etiketlemiş, daha sonra şarkıcı bu story'i paylaşıp kalp koymuştu.

Daha sonra ikili, birbirlerini Instagram'dan takip etmişti.

Çarşamba günü olanların ardından ise sosyal medyada taraftarlar, Icardi'nin Simge Sağın'a boş yere umut verdiğine yönelik yorumlar yaptı.