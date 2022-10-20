Icardi, Wanda Nara'ya harika zaman geçirdiklerini anlattı.

Galatasaray'ın sükseli yaz transferi Mauro Icardi, saha dışında özel hayatı ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Bilindiği gibi Mauro Icardi - Wanda Nara çifti, yakın zamanda ayrıldı. Ancak bu konu hakkında daha sonra birçok iddia gündeme geldi.

Icardi'nin millî ara sona ermeden önce Arjantin'e gittiği söylemişti. Arjantin basınında Wanda Nara'nın yıldız futbolcuyu eve almadığı yazılsa da Icardi bu iddiaları kesin bir dil ile reddetmişti.

İkili, perşembe akşamı sosyal medyada yazışarak gündemi yeniden sıcak tuttu.

Ne söylendi?

Ciudad Magazine Twitter hesabı, "Wanda Nara, Mauro Icardi'yi affetti" diye bir haber yaptı.

Söz konusu tweetin altına yorum yazan Wanda Nara, "Affedilecek hiçbir şey yok, biz ayrıldık" ifadesini kullandı.

Mauro Icardi de Nara'nın tweetinin altına, "Birkaç gün önce Arjantin'e geldiğimde ayrıldığımız gibi mi? Harika zaman geçirdik" yanıtını bıraktı.