Arjantinli golcü, ünlü şarkıcının meşhur şarkısını paylaştı ve ikili, Instagram'da takipleşti.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, saha içinde olduğu kadar saha dışında da konuşulmaya devam ediyor.

Golleriyle takımını sırtlayan Arjantinli forvet, kendisiyle özdeşleşen 'Aşkın olayım' şarkısını paylaşırken dikkat çeken bir hamle yaptı.

Icardi, Instagram'da söz konusu şarkıyı paylaşırken şarkının sahibi Simge Sağın'ın Instagram hesabını da etiketledi.

Daha sonra Simge Sağın da Icardi'nin paylaşımını alıntılayarak kalp emojisi koydu.

İkili, bu paylaşımların ardından birbirini takip etti.

'Aşkın olayım' şarkısının anlamı ne?

Galatasaraylı taraftarlar, Icardi için tribünlerde Sime Sağın'dan 'Aşkın Olayım' şarkısını söylemeye başladı.

Kulüp de taraftarların bu hareketine kayıtsız kalmayarak, Arjantinlinin her golünden sonra NEF Stadyumu'nda bu şarkıyı çaldı.

Daha sonra Icardi ile bu şarkı özdeşleşti.

Mauro Icardi'yi ne bekliyor?

Sarı-kırmızılılar, deprem felaketinden dolayı ara verilen lige dönmek için bir süre daha bekleyecek.

Aslan, 11 Mart'ta Kasımaşa'yı konuk edecek.

Mauro Icardi muhtemelen ilk 11'de başlayacak ve gollerini atmaya devam ederek Galatasaray'ı sırtlamayı umacak.