Mauro Icardi, tüm mal varlığını Wanda Nara'ya bıraktı

Arjantinli yıldızın 2050 yılına kadar tüm servetini Wanda Nara'ya bıraktığı iddia ediliyor.

Galatasaray'ın sansasyonel transferi Mauro Icardi'nin, eşi ve menajeri olan Wanda Nara ile ayrılığı gündeme bomba gibi düştü.

Sarı-kırmızılı futbolcular, takım arkadaşlarını teselli ederken, Arjantin basınından TyC Sports flaş bir iddia ortaya attı.

Habere göre Wanda Nara ve Mauro Icardi, 2021 yılında bir anlaşma imzaladı.

Anlaşma, neleri kapsıyor?

Bu anlaşma dahilinde 29 yaşındaki forvetin konutları da dahil olmak üzere tüm mal varlığı, şimdiki ve gelecekte imzalayacağı tüm sözleşmelerin hakları 2050 yılına kadar Wanda Nara'ya aktarıldı.

Icardi'nin eşine devrettiği mal varlığı içinde Milano'daki lüks bir daire ve Como Gölü üzerinde bir ev de bulunuyor.

Bu konu ile ilgili iki taraftan da şu ana dek bir açıklama gelmedi.

Mauro Icardi'yi ne bekliyor?

Millî arada Galatasaray'da kalan Arjantinli forvet, cumartesi günü İstanbulspor ile oynanacak hazırlık maçında süre alabilir.

Aslan, millî aranın ardından ise 1 Ekim Cumartesi günü Adana Demirspor ile deplasmanda karı karşıya gelecek.