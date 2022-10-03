Arjantinli yıldızın İstanbul'a geri dönmeyebileceği iddia edildi.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Wanda Nara ile ayrıldığı bilinen Arjantinli golcü, daha sonra soluğu Arjantin'de almıştı.

Arjantin basınında yer alan iddiaya göre Wanda Nara, Icardi'yi Arjantin'deki evlerine almadı.

Bu yaşananların ardından yeni bir iddia ise Türkiye'den geldi.

Ne söylendi?

Spor Gecesi Digital'de program yapan spor yorumcusu Gökhan Dinç, Arjantinli golcüyle ilgili şunu iddia etti:

"Mauro Icardi, Türkiye'ye dönmeyebilir. Florya'da antrenmanda sanırım garip şeyler olmuş."

Bu haberden bir gün sonra ise dış basında başka bir dedikodu çıktı. RedBoing'in haberinde, Wanda Nara'yla ayrılık kararı alan Mauro Icardi'nin, kendisini futbola veremediği gerekçesiyle futbolu bırakmayı düşündüğü iddia edildi.

Okan Buruk ne demişti?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor maçı sonrasında düzenlediği basın toplantısında Icardi'nin kadroda olmamasıyla ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi:

"Arka adalesinde bir sorun olmuştu. Son idmanda durumuna baktık ama ağrısı devam ediyordu. Geçen haftası pek iyi geçmedi.

"Sadece saha içi değil, özel hayatında da iyi geçmeyen bir hafta oldu onun için. Ağrısı da devam edince kadroya almadık. Önümüzdeki maçta bizimle birlikte olacaktır."