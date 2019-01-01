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Maurizio Sarri, Willian hakkında isyan etti: ''Yeter, yeter, yeter!''

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Getty Images
Chelsea Menajeri Maurizio Sarri, takımın yıldız isimlerinden Willian'la ilgili kendisine yöneltilen sorulara isyan etti.

Maurizio Sarri, Chelsea ile Premier Lig'de zorlu bir mücadele verirken bir yandan da bazı oyuncuların geleceğiyle ilgili konularla uğraşıyor.

Eden Hazard'ın takımdan ayrılma ihtimaliyle ilgili uzun süredir konuşan Sarri, 2-1 kazanılan Newcastle United karşılaşmasından sonra da Willian'ın sözleşmesine dair gelen soru üzerine isyan etti.

Sözleşmesinin bitimine 1,5 sezon kalan Willian'la ilgili yöneltilen soruya yanıt veren Sarri, ''Yeter, yeter, yeter! Willian'ın kontratıyla ilgili hiçbir bilgim yok ve ne söyleyebileceğimi bilmiyorum'' dedi.

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Willian konusunda bilgi sahibi olmadığını belirten Sarri, ''Belki de 12 yıllık sözleşmesi vardır. Willian'ın kontratına dair detayları bilmiyorum. Kanatlarda Hazard'a ihtiyacımız var, Pedro'ya ihtiyacımız var, Hudson-Odoi'ye ihtiyacımız var, tabii ki Willian'a da var.'' dedi.

Willian'ın 2020'de bitecek olan kontratının ardından takımdan ayrılabileceği dedikoduları İngiliz basınını son zamanlarda meşgul etmeye başladı.

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