Transfer

Maurizio Sarri: Pjanic, Barcelona'da mutlu olacaktır

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Miralem Pjanic Juventus Brescia
Getty Images
Maurizio Sarri, Miralem Pjanic'in kariyerini Barcelona'da sonlandırabilme ihtimalinden dolayı oldukça mutlu olacağını belirtti.

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Miralem Pjanic'in Barcelona'ya transferini değerlendirdi.

Arthur'u Juventus'a satan Barcelona, İtalyan ekibinden Miralem Pjanic'i 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

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Sarri, transfer resmileşmeden önce gazetecilere verdiği demeçte, "Eğer Pjanic Barcelona'ya giderse kariyerini harika bir ekiple sonlandıracağı için mutlu olacaktır" şeklinde konuştu ve sözlerine devam etti:

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    "O bu çözümden dolayı mutlu olabilir. Ben de huzurluyum çünkü o çok zeki biri. Sezon sonuna kadar bize %100'ünden fazlasını verecektir. Hem Arthur hem de Pjanic için şu ana odaklanmaları güzel bir şey. Hala oynayacak çok önemli maçlarımız var."

    Sarri'nin ekibi ligde 4 puan farkla zirvede yer alırken, Barcelona ise lider Real Madrid'in 2 puan gerisinde bulunuyor.

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