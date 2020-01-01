Maurizio Sarri: Pjanic, Barcelona'da mutlu olacaktır
Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Miralem Pjanic'in Barcelona'ya transferini değerlendirdi.
Arthur'u Juventus'a satan Barcelona, İtalyan ekibinden Miralem Pjanic'i 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.
Sarri, transfer resmileşmeden önce gazetecilere verdiği demeçte, "Eğer Pjanic Barcelona'ya giderse kariyerini harika bir ekiple sonlandıracağı için mutlu olacaktır" şeklinde konuştu ve sözlerine devam etti:
"O bu çözümden dolayı mutlu olabilir. Ben de huzurluyum çünkü o çok zeki biri. Sezon sonuna kadar bize %100'ünden fazlasını verecektir. Hem Arthur hem de Pjanic için şu ana odaklanmaları güzel bir şey. Hala oynayacak çok önemli maçlarımız var."
Sarri'nin ekibi ligde 4 puan farkla zirvede yer alırken, Barcelona ise lider Real Madrid'in 2 puan gerisinde bulunuyor.