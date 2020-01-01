Maurizio Sarri: Pjanic, Barcelona'da mutlu olacaktır

Maurizio Sarri, Miralem Pjanic'in kariyerini Barcelona'da sonlandırabilme ihtimalinden dolayı oldukça mutlu olacağını belirtti.

Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Miralem Pjanic'in 'ya transferini değerlendirdi.

Arthur'u Juventus'a satan Barcelona, İtalyan ekibinden Miralem Pjanic'i 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

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Sarri, transfer resmileşmeden önce gazetecilere verdiği demeçte, "Eğer Pjanic Barcelona'ya giderse kariyerini harika bir ekiple sonlandıracağı için mutlu olacaktır" şeklinde konuştu ve sözlerine devam etti:

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"O bu çözümden dolayı mutlu olabilir. Ben de huzurluyum çünkü o çok zeki biri. Sezon sonuna kadar bize %100'ünden fazlasını verecektir. Hem Arthur hem de Pjanic için şu ana odaklanmaları güzel bir şey. Hala oynayacak çok önemli maçlarımız var."

Sarri'nin ekibi ligde 4 puan farkla zirvede yer alırken, Barcelona ise lider 'in 2 puan gerisinde bulunuyor.